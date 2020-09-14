Пекин, , 04:33 — REGNUM Китайские органы здравоохранения проверят пожилое население страны на болезнь Альцгеймера и обеспечит медикаментозное вмешательство, которое замедлит прогрессирование болезни, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

Все учреждения здравоохранения КНР местного уровня проведут оценку когнитивных функций пожилого населения, приписанного к ним, в то время как дома престарелых проведут проверку своих обитателей, говорится в плане, выпущенном Национальной комиссии здравоохранения.

Тем, у кого будет выявлено подозрение на болезнь Альцгеймера, будет дана рекомендация получить медицинскую помощь в медицинских учреждениях более высокого уровня, говорится в плане. Скрининг, согласно плану, должен коснуться не менее 80% пожилого населения возрастом старше 65 лет в каждом жилом массиве.