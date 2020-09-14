Пекин, , 04:22 — REGNUM Мощные ливни ожидаются в центральных и восточных районах Китая в ближайшие четыре дня, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

По данным национальной метеорологической обсерватории Китая, проливные дожди или ураганы накроют провинции Юньнань, Гуйчжоу, Хубэй, Хунань, Цзянси, Аньхой, Цзянсу и Чжэцзян, а также Шанхай за указанный период.

В некоторых районах возможны осадки до 200 мм в сутки, сообщили в Национальном метеорологическом центре. В некоторых районах Внутренней Монголии, Цзилиня, Ляонина и Хэйлунцзяна также возможны ливни.

Обсерватория предупредила местные власти провинций Гуйчжоу, Хубэй, Хунань, Цзянси, Аньхой и Чжэцзян о необходимости предпринять все возможные меры по недопущению катастроф вроде наводнений или схода оползней.