Анкара, , 04:17 — REGNUM В Турции за прошедшие сутки выявили 1527 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба турецкого минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране составило 291 162. Также за 13 сентября в Турции скончались 57 пациентов от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии на турецкой территории умерли 7056 человек от осложнений COVID-19. С болезнью в Турции смогли справиться 258 833 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября власти Турции ввели масочный режим на всей территории страны из-за роста числа зараженных коронавирусом нового типа. С этого времени всем гражданам Турции и туристам предписывается носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, на пляжах и в общественном транспорте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции за сутки выявлено более 1,6 тысячи случаев заражения коронавирусом