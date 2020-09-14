Куньмин, Китай, , 04:09 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла 13 кг героина и задержала одного подозреваемого, сообщает агентство Синьхуа.

В августе текущего года правоохранители региона получили сообщение о том, что некто планирует контрабандным путем ввезти наркотики в Китай. Полиция уезда Шидянь провинции немедленно собирать рабочую группу для расследования данного дела.

Уже 4 сентября близ столицы регионе города Куньмина им удалось задержать подозреваемого, который ехал по маршруту в соседнюю провинцию Гуйчжоу. У него при себе было 40 упаковок героина общим весом 13,88 кг, которые были спрятаны в топливном баке. Расследование продолжается.