Бразилиа, , 03:37 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались 415 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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Общее число жертв осложнений COVID-19 в Бразилии достигло 131 625. Также за 13 сентября на бразильской территории выявили еще 14 768 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 4 330 455.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Латинской Америке общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 8 миллионов. При этом более половины всех инфицированных приходится на Бразилию.