Москва, , 03:21 — REGNUM Достаточно стабильной назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране министр здравоохранения России Михаил Мурашко 13 сентября в эфире телеканала «Россия-1».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

Глава Минздрава РФ уточнил, что в настоящее время на лечении в стационарах остаются около 90 тысяч пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом. При этом Мурашко отметил, что в некоторых регионах наблюдается небольшой рост заболеваемости, связанный с возвращением людей из отпусков и повышением активности у граждан.

Как заявил Мурашко, говорить в России о второй волне заболеваемости COVID-19 не совсем правильно. По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, темп прироста заболеваемости составил полпроцента, а у четвёртой части от общего числа заразившихся нет никаких симптомов заболевания.

Также руководитель Минздрава РФ добавил, что сейчас медики достигли определённых успехов в борьбе с COVID-19 и научились справляться заболеванием значительно лучше, чем в начале пандемии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, когда будет достигнуто соглашение о поставках российской вакцины от COVID-19 в Белоруссию.

Читайте ранее в этом сюжете: Мурашко рассказал, когда Белоруссия получит вакцину от коронавируса