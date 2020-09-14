Каир, , 02:53 — REGNUM В Египте за минувшие сутки подтвердили еще 153 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщил представитель египетского минздрава Халед Мегахед в официальном заявлении.

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По его словам, к настоящему времени в Египте подтверждено уже 101 009 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 13 сентября в стране умер еще 21 пациент от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Египте стали 5648 человек.

Мегахед отметил, что уже выздоровели около 83% пациентов от общего числа зараженных. Только за 13 сентября из больниц выписали 900 пациентов с выздоровлением. С начала пандемии с болезнью справился 84 161 человек.