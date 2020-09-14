Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Руководитель проектов консолей нового поколения Xbox Джейсон Рональд сообщил, что владельцы Xbox Series X и Xbox Series S смогут осуществлять «горячую» замену карт расширения памяти (твердотельных накопителей SSD). Об этом 13 сентября сообщил портал Game Rant.

Пользователь Twitter задал представителю Xbox вопрос о том, придётся ли геймерам выключать консоли в случае, если они захотят поменять эти карты.

«Вы можете менять их в горячем режиме. Не нужно перезагружать консоль. Просто подключи и играй», — написал в ответ Рональд.

https://twitter.com/Wizman007/status/1304758490183790592

Ранее Microsoft сообщила, что Xbox Series X будет оборудована встроенным SSD ёмкостью 1 терабайт, а объём накопителя Xbox Series S составит 512 гигабайт. Стоит отметить, что пока компания не сообщила стоимость карт расширения памяти.

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