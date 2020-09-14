Триполи, , 02:30 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 433 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба ливийского центра по контролю за заболеваниями.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 22 791. Также за минувшие сутки в Ливии скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 на ливийской территории достигло 362 человек.

Кроме того, за 13 сентября в Ливии выздоровели еще 83 пациента, их уже выписали из медучреждений. Всего с начала пандемии в стране вылечились 12 183 человека.