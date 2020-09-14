Вашингтон, , 01:48 — REGNUM В сеть, возможно, «утекла» информация о реальной цене консоли PlayStation 5. Об этом 13 сентября сообщил пользователь форума ResetEra.

Он выложил в сеть скриншот со списком розничного продавца из Испании, в котором указаны две версии некой консоли, название которой не раскрывается. Стоимость одной из них составляет €399, а другой — €499. Пользователи предположили, что первое устройство является «цифровой» версией новой консоли Sony, не оборудованной оптическим приводом.

Ранее СМИ сообщили ориентировочные цены консолей Xbox Series в России. Ожидается, что стоимость SeriesS в нашей стране составит 26 990 рублей, а Series X — 45 590 рублей.

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