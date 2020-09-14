Ростов-на-Дону, , 01:45 — REGNUM В большинстве районов Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Так, в период с 13 по 15 сентября пожарная опасность самого высокого — пятого — класса сохранится на Дону, в том числе в областном центре. При неосторожном обращении с огнём могут возникнуть ландшафтные и лесные пожары, возгорания на объектах экономики, расположенных в пожароопасной зоне.

Жителей региона призывают соблюдать меры пожарной безопасности.