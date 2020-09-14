Вашингтон, , 01:03 — REGNUM Компания Riot Games хочет решить проблему частых повторов одних и тех же карт в многопользовательском тактическом шутере Valorant. Об этом 13 сентября сообщил портал Game Rant.

Об этом геймерам рассказал глава проекта Джо Зиглер. Он отметил, что решить эту проблему будет не так просто, поскольку она не является ошибкой и Riot Games нужно придумать какой-то механизм, благодаря которому игроки не сталкивались бы с частым повтором карт, но при этом вероятность таких повторов не была бы сведена к нулю.

«Мы работаем над решением», — написал Зиглер на своей странице в Twitter. В комментариях под его постом многие геймеры стали предлагать различные варианты исправления сложившейся ситуации.

https://twitter.com/RiotZiegler/status/1304124082951135232

Стоит отметить, что сейчас игрокам Valorant доступно лишь четыре карты: Bind, Haven, Split и Ascent. Многие геймеры жалуются, что иногда им несколько раз подряд приходиться сражаться на одной и той же карте.

Читайте ранее в этом сюжете: Riot удалила из Valorant агента Omen после того, как сделала его неуязвимым