Вашингтон, , 00:24 — REGNUM Компании Nerdvana Games, Leder Games и Gearbox Entertainment представили настольную игру Bunkers & Badasses, в основу которой легло дополнение «Крошка Тина штурмует Обитель дракона» (Tiny Tina's Assault on Dragon Keep) к Borderlands 2. Об этом 13 сентября сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что жители США уже могут сделать на неё предзаказы. Игроки получат возможность создать своего персонажа из Borderlands и совершить приключение, основанное на вышеназванном дополнении. Кроме того, в Bunkers & Badasses будут также присутствовать такие кампании, как Hunny Heist Butt Stallion (про питомца Красавчика Джека) и The Merchant's Quest for the Wizard's Wand.

В США стандартная версия игры будет продаваться за $59,99, а стоимость специального издания со стилизованными кубиками и фигурками составит $119,99.

https://twitter.com/DuvalMagic/status/1305247720291082240

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 10 сентября 2020 года состоялся релиз нового дополнения Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck к игре Borderlands 3. Разработчики предложили геймерам совершить путешествие в разум безумца Крига.

