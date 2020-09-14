Женева, Швейцария, , 00:24 — REGNUM За минувшие сутки во всем мире было выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом нового типа — 307 930. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Отмечается, что наибольшее число случаев было выявлено в Индии (94 372), Соединенных Штатах (45 523) и Бразилии (43 718). Также за 13 сентября в мире скончались 5537 человек от осложнений COVID-19. Причем Индия и США зафиксировали за одни сутки более тысячи летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией, в Бразилии за сутки умерли 874 человека.

При этом предыдущий рекордный рост случаев COVID-19 был зафиксирован 6 сентября. Тогда ВОЗ подтвердила 306 857 случаев инифицирования SARS-Cov-2.