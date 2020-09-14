14 сентября 2020 | Время чтения 3 мин

Дарья Антонова, , 12:56 — REGNUM Национальный парк «Плещеево озеро» расположен всего в 130 км от Москвы, на территории Переславского района Ярославской области.

Плещеево озеро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Общая площадь национального парка составляет около 24 000 га. В охранную зону включено само озеро Плещеево, Половецко-Купанский болотный комплекс и город Переславль-Залесский. Озеро Плещеево — жемчужина национального парка с богатой историей. Озеро образовалось около 30 тысяч лет назад в результате отступления континентальных ледников. Первый укреплённый город-крепость Клещин появился на берегу озера в IX—X в.в., а в 1152 году Юрий Долгорукий основал в тех местах город Переславль-Залесский. Именно на Плещеевом озере в конце XVII века зародился Российский военный флот. Тогда юный царь Пётр I, восхитившись размерами озера, решил построить здесь свою «потешную» флотилию. Уже через несколько лет он спустил на воду Плещеева озера 30-пушечный фрегат «Марс» и продемонстрировал маневры флота во взаимодействии с пехотой и артиллерией.

Закат над Плещеевым озером Дарья Антонова © ИА REGNUM

Озеро имеет идеально ровную округлую форму с максимальной глубиной до 25 м. Фауна водоёма достаточно скудна, в нём обитает всего 16 видов рыб, такие как налим, щука, плотва, окунь, ёрш. Для переславской ряпушки озеро является единственным местом обитания. Раньше эта рыба неизменно входила в меню стола московских князей, за что до сих пор её называют «царской селёдкой». Сегодня же Плещеево озеро — популярное место для отдыха и для занятий кайтсёрфингом и виндсёрфингом.

Кайтсёрфинг Дарья Антонова © ИА REGNUM

Хвойные и мелколиственные леса, окружающие озеро, занимают практически половину территории парка. Флора в парке насчитывает 826 видов сосудистых растений, в том числе 10 редких видов, включенных в Красную книгу. Встречается около 300 видов позвоночных, среди них: лось, глухарь, куница, заяц, рысь, бурый медведь и многие другие. Орлан-белохвост, русская выхухоль, кулик-сорока, скопа, мнемозина, большой кроншнеп, обыкновенный серый сорокопут, переславская ряпушка, обитающие на территории парка, охраняются и занесены в Красную книгу.

Дендропарк национального озера «Плещеево озеро» Дарья Антонова © ИА REGNUM Дендропарк национального озера «Плещеево озеро» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дендропарк национального озера «Плещеево озеро» Дарья Антонова © ИА REGNUM Белка в парке Дарья Антонова © ИА REGNUM

Посадка яблонь в парке Дарья Антонова © ИА REGNUM Дендропарк национального озера «Плещеево озеро» Дарья Антонова © ИА REGNUM

В национальном парке особое место занимает дендрологический сад им. С. Ф. Харитонова. Он был создан заслуженным лесоводом России Сергеем Харитоновым в 1952 году. С того момента сад значительно разросся: в настоящее время площадь сада составляет 58 гектаров, с более чем 40 тыс. растений. Кроме того, дендросад постоянно обновляется, так, в 2018 году на его территории появилась этнокультурная ландшафтная экспозиция «Японский сад», выполненная в стиле чайных садов Японии. В саду высажены различные сакуры, клен вееровидный, ирис сибирский, сосна горная, туя, кустарники и другие растения.

Японский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Японский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM Составление икебаны Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для пешего туризма в парке обустроены экологические тропы. Некоторые из них можно пройти самостоятельно, другие же — только с сопровождением.

Валерий Астраханцев Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Та инфраструктура, которая сейчас есть — требует серьёзного развития. Экотропы очень актуальны. Основная задача на 5 лет — разработать пешеходный маршрут вокруг озера и маршрут по местам обитания наиболее интересных видов животных и птиц», — сказал глава городского округа город Переславль-Залесский Валерий Астраханцев.

Владимир Лысенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

«План — совместно с национальным парком и администрацией Переславского округа работать в направлении создания туристско-рекреационного кластера на территории Переславля с целью развивать экологический туризм, малое и среднее предпринимательство. А для жителей сделать городскую среду удобной для проживания», — отметил директор департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко.

Напомним, в 2018 году указом президента РФ Владимира Путина был утверждён национальный проект «Экология». Основная задача — улучшение экологической обстановки в стране. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов, одним из которых является сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма. В связи с этим, в июне 2020 года стартовала акция «Маршрут построен», врамках которой популярные артисты посещают самые интересные особо охраняемые природные территории, привлекая, таким образом, широкую аудиторию к этим местам.

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