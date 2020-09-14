Архангельск, 14 сентября 2020, 00:05 — REGNUM Советник президент РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека, советник Президента РФ Валерий Фадеев лично оценил работу избирательных комиссий на выборах губернатора Архангельской области.
Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, Фадеев побывал на нескольких избирательных участках.
Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, на выборах губернатора Архангельской области лидирует Александр Цыбульский.