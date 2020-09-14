Архангельск, , 00:05 — REGNUM Советник президент РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека, советник Президента РФ Валерий Фадеев лично оценил работу избирательных комиссий на выборах губернатора Архангельской области.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, Фадеев побывал на нескольких избирательных участках.

«Информации о значимых нарушениях не поступило. Те несколько сообщений, которые есть, скорее можно назвать замечаниями», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, на выборах губернатора Архангельской области лидирует Александр Цыбульский.