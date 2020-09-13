Москва, , 23:59 — REGNUM Предостережения при мойке моторного отсека автомобиля назвал специалист Борис Захаров. Об этом 13 сентября пишет «Российская газета».

Автомобилисты нечасто задумываются над мытьем мотора. Но если возникла такая надобность, то эксперт решил назвать частые ошибки, которые могут привести к повреждению автомобиля.

По его словам, при мытье моторного отсека следует избегать попадания потока воды на электропроводку, реле и датчики. Стоит также избегать попадания воды в свечные колодцы и повреждения изоляционного материала в генераторе.

Также, отметил эксперт, для безопасности стоит изолировать перечисленные элементы. Для этого подойдет скотч, пленка, фольга, пакет или водоотталкивающие химикаты. Не стоит также забывать, что после мойки необходимо просушить моторный отсек сжатым воздухом и снять защитный колпак.

Захаров добавил, что не рекомендуется отчищать масляные пятна бензином, соляркой или керосином. Несмотря на эффективность данного метода, он является опасным. Горючие жидкости легко воспламеняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября глава федерации автомобилистов России Максим Едрышов порекомендовал жителям России не медлить с покупкой автомобиля. По его словам, тенденции в экономике сулят лишь рост цен на транспорт.