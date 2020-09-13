Токио, , 23:57 — REGNUM Nintendo открыла новый сайт, посвящённый классической игре Super Mario Bros. Об этом 13 сентября сообщил портал Game Rant.

Стоит отметить, что компания сделала это в день празднования 35-летия выхода первой игры франшизы. Внизу страницы Nintendo разместила PDF-версию оригинального руководства к Super Mario Bros., которая вышла на платформе Famicom.

https://twitter.com/Nintendo/status/1304799667465510912

В этом файле присутствует полный список врагов Марио, а также объяснения по поводу различных игровых механик. Кроме того, Nintendo также запустила сайт, посвящённый игре Super Mario Bros.: The Lost Levels, которая вышла в Японии под названием Super Mario Bros. 2.

В июле 2020 года поклонники заметили, что Nintendo зарегистрировала Twitter-аккаунт, связанный с 35-летием Super Mario Bros. Релиз игры состоялся 13 сентября 1985 года. Стоит отметить, что в июле 2020 на аукционе Heritage оригинальный картридж с Super Mario Bros. 1985 года ушёл с молотка за $114 тыс.

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