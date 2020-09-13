Вашингтон, 13 сентября 2020, 23:20 — REGNUM Поклонник World of Warcraft выложил в сеть смешное видео, в котором он «превратил» многопользовательскую игру в авиасимулятор от Microsoft. Ролик был опубликован 12 сентября на форуме Reddit.
Видео было создано при помощи дополнения WeakAuras. Его автор, известный под ником Fumbleturkey, пошутил: он решил сделать нечто подобное из-за того, что у него не было денег на приобретение копии Microsoft Flight Simulator.
Как отметил автор журнала PC Gamer Джоди Макгрегор, он не ожидал увидеть превращения World of Warcraft в авиасимулятор с эстетикой мультсериала «Южный парк».
Стоит отметить, что ранее Fumbleturkey показал, как при помощи WeakAuras ему удалось превратить World of Warcraft в игру от первого лица.
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