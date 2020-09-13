Вашингтон, , 23:20 — REGNUM Поклонник World of Warcraft выложил в сеть смешное видео, в котором он «превратил» многопользовательскую игру в авиасимулятор от Microsoft. Ролик был опубликован 12 сентября на форуме Reddit.

Видео было создано при помощи дополнения WeakAuras. Его автор, известный под ником Fumbleturkey, пошутил: он решил сделать нечто подобное из-за того, что у него не было денег на приобретение копии Microsoft Flight Simulator.

Как отметил автор журнала PC Gamer Джоди Макгрегор, он не ожидал увидеть превращения World of Warcraft в авиасимулятор с эстетикой мультсериала «Южный парк».

Стоит отметить, что ранее Fumbleturkey показал, как при помощи WeakAuras ему удалось превратить World of Warcraft в игру от первого лица.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели World of Warcraft рассказали о волшебном лесе Арденвельде