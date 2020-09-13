Москва, , 23:15 — REGNUM За минувшие сутки в столице России скончались более 10 пациентов с COVID-19. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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«В Москве скончались 11 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Как передавало ИА REGNUM, 13 сентября оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 5449 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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