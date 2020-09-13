Архангельск, , 23:14 — REGNUM В Архангельской области, где сегодня состоялись выборы губернатора, к 23:00 мск обработали 56,7% бюллетеней. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме.

По предварительным данным, с большим отрывом от конкурентов лидирует врио губернатора Александр Цыбульский. Он набрал 69,2% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на пост губернатора Архангельской области претендуют шесть человек: Николай Вакорин («Российская партия пенсионеров»), Андрей Есипов (КПСС), Сергей Пивков (ЛДПР), Айман Тюкина («Зелёная альтернатива»), врио губернатора Александр Цыбульский (ЕР) и Ирина Чиркова (СР).