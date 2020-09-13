Сыктывкар, , 22:48 — REGNUM В Коми к 22.40 мск обработано 1,4% бюллетеней. На выборах главы Коми лидирует руководитель республики Владимир Уйба.

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По данным ЦИК, Уйба набрал 82,6%.

Напомним, для победы кандидату необходимо получить 50% голосов плюс один голос.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность главы Коми претендуют четыре кандидата: Сергей Пономарёв (КПСС), врио главы республики Владимир Уйба (самовыдвиженец), Андрей Никитин (ЛДПР) и Виктор Бетехтин («Зеленая Альтернатива»).

В списках избирателей значится 657 тысяч 510 человек.