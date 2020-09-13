Нарьян-Мар, , 22:32 — REGNUM На выборах губернатора Архангельской области в НАО лидирует кандидат от «Справедливой России» Ирина Чиркова.

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По данным на 22:15, за нее отдали свои голоса более 59% избирателей. Экс-губернатор НАО Александр Цыбульский занимает второе место с предварительным результатом 22,34%.

Напомним, на выборах губернатора Архангельской области самая низкая явка была зафиксирована в НАО.