Париж, , 22:27 — REGNUM За минувшие сутки во Франции выявили 7183 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 13 сентября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 381 094.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 во Франции на данный момент составляет 30 916.

Как передавало ИА REGNUM, 13 сентября российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие сутки в стране от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 94 пациента.

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