Архангельск, , 22:17 — REGNUM В Архангельской области к 22:15 мск обработано 42% бюллетеней. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме.

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По предварительным данным, врио губернатора Александр Цыбульский набрал более 68% голосов, на втором месте кандидат от «Справедливой России» Ирина Чиркова — у нее 17% голосов.

Явка на участках составила 32, 96%.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Архангельской области состоялись выборы губернатора. Главу региона жители выбирали из шести кандидатов.