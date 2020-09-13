Киев, , 21:09 — REGNUM За сутки в вооруженных силах Украины (ВСУ) выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 13 сентября сообщили в командовании медицинских сил ВСУ.

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«За прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай … — говорится в сообщении. — Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится семь человек».

Отмечается, что под наблюдением сотрудников медицинской службы на лечении дома находятся 24 человека.

Всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 1535 человек, шесть человек скончались.

Как передавало ИА REGNUM, 13 сентября на сайте аппарата СНБО Украины сообщалось, что на Украине за сутки выявили 2476 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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