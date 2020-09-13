Минск, , 20:36 — REGNUM Информация о том, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии 13 сентября применили водомет в отношении участников акции протеста в Бресте, соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

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»В Бресте около 16:50 (совпадает с московским) было заблокировано движение транспортных средств на перекрёстке проспекта Машерова — бульвара Космонавтов», — отметила она.

По ее словам, водомет был использован с целью обеспечения безопасности дорожного движения и восстановления нормальной жизнедеятельности местных жителей.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Бресте сотрудники правоохранительных органов применили против участников несанкционированной акции протеста водометы.

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