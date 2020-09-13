История вопроса

В апреле 2020 года временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области был назначен Александр Цыбульский. Это произошло после досрочной отставки Игоря Орлова, который не собирался покидать пост губернатора и заявлял о намерении принять участие в предстоящих выборах. Очередные выборы губернатора Архангельской области назначены на 13 сентября 2020 года.