Архангельск, 13 сентября 2020, 20:27 — REGNUM В Архангельской области завершились выборы губернатора. Идет подсчет голосов. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме.
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Напомним, к 18.00 мск на выборах губернатора Архангельской области проголосовали 30,59% избирателей.
Как сообщало ИА REGNUM, на должность губернатора региона претендуют: Николай Вакорин («Российская партия пенсионеров»), Андрей Есипов (КПСС), Сергей Пивков (ЛДПР), Айман Тюкина («Зелёная альтернатива»), врио губернатора Александр Цыбульский (ЕР) и Ирина Чиркова (СР).