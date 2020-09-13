Минск, , 20:05 — REGNUM Более 400 человек, которые участвовали в акциях протеста, задержаны в разных районах столицы Белоруссии 13 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

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«В различных районах столицы задержаны более 400 человек», — отметила она.

При этом она добавила, что протестные акции в стране, за исключением Минска, завершились практически везде.

Ранее сообщалось о задержании около 250 протестующих в Минске.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста, участники которых не довольны итогами президентских выборов, прошли 13 сентября в Минске и других городах страны.

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