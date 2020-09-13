Уфа, , 19:51 — REGNUM Завершился седьмой полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Соревнования среди участников из Приволжского федерального округа проходили в Институте развития образования Башкирии с 11 по 13 сентября. Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».

На церемонии награждения к участникам полуфинала обратился министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин: «Искренне благодарен платформе «Россия — страна возможностей» за то, что выбрали именно Баршкирию в качестве площадки для проведения окружного этапа проекта. Это новый для всех нас проект, который позволяет и поделиться своим педагогическим опытом, и положить в свою педагогическую копилку новые идеи, которыми вы делитесь друг с другом, и самое важное, конечно же, найти новых друзей, новых товарищей в своей профессиональной деятельности. Каждый день иметь возможность обсуждать свои вопросы и не только проблемы, но и какие-то креативные вещи, которые можно будет реализовать».

Айбулат Хажин отметил, что учить детей — это ответственная и благородная миссия. «Я уверен, что сегодня победят сильнейшие, но в любом случае, кто бы ни стал победителем, важно, чтобы мы с вами состоялись как учителя, как мастера своего дела. Профессиональное мастерство — это качество, которое просто так не появляется. Оно нарабатывается трудом, опытом и самое главное — теми стараниями ваших учеников, которые, по сути, дают результат нашей деятельности. Я уверен, сегодня каждый из вас увезет из нашей республики частичку нашего тепла, башкирского гостеприимств», — подчеркнул министр образования и науки Башкирии.

«Три дня полуфинала учителя из 12 регионов Приволжского федерального округа знакомились, делились опытом, идеями, проходили испытания и слушали лекции спикеров, — отметил руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев, — По итогам полуфинала были определены 12 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Ими стали: 3 команды из Пермского края, по 2 команды из Оренбургской области, Республики Татарстан и Нижегородской области, по 1 команде из Башкирии, Пензенской области и Самарской области».

Руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев выразил благодарность правительству Башкирии, министерству образования и науки республики, за ту помощь, которая была оказана в организации окружного полуфинала и напомнил, что одна из основных задач конкурса — формирование сообщества педагогов, создание эффективной площадки для общения и полезной базы знаний, которой смогут воспользоваться все участники.

«Несмотря на период самоизоляции, мы и наши коллеги не стояли на месте. Уже с сентября запускается дистанционная программа для финалистов и полуфиналистов конкурса, которая была разработана совместно с Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» и с вузами-партнерами, — рассказал Андрей Богданцев, — Важно, что проект только из конкурсного испытания превращается в профессиональное сообщество. Мы очень рады, что вам удалось подружиться, познакомиться и мы надеемся, что вы продолжите свое общение уже за рамками конкурса».

На полуфинале в Уфе собрались 45 команд педагогов из 12 регионов Поволжья: по 9 команд от Нижегородской области и Республики Татарстан, 7 команд от Пермского края, 5 команд от Башкирии, 4 команды от Оренбургской области, по 3 команды от Самарской области и Чувашской Республики, и по 1 команде от Пензенской области, Республики Мордовия, Саратовской области, Республики Марий Эл и Удмуртской Республики.

Во второй день перед участниками полуфинала выступил российский литературный критик и публицист, исследователь и теоретик фантастики, социолог, военный историк. Автор методики «Знаниевый реактор» Сергей Переслегин. Он выступил с презентацией на тему «Арсенал будущего школьника».

«Мне больше всего понравилось, что этот конкурс впервые работает не с отдельными учителями, а с командами. Сегодняшний мир — это мир команд! Ведь учителя в школе и работают с учениками командой. Любое такое мероприятие дает возможность учителям пообщаться друг с другом, создать общее информационное поле, почувствовать себя неким единством определенной силы», — поделился своим мнением Сергей Переслегин, — Самым сильным инструментом, которым владеет человек, является его мышление, самым сильным и самым надежным! При этом надо иметь в виду, что мышление не утилитарно, мышление не направлено на результат. Мышление существует между людьми в поле их взаимного общения. Я хочу пожелать учителям мыслить и научить мыслить детей».

Партнеры конкурса «Яндекс. Учебник» по итогам конкурсного испытания «Методический конструктор» вручили свои призы — мини-станции «Алиса» за разработку межпредметного тренажера «Образовательный ГЕОКЭШИНГ» — команде ГБОУ СОШ С. Подстепки (Ставропольский р-н, село Подстепки. Участники: Тюрников Иван, Разумовская Татьяна, Сафонова Ева) и команде МБОУ «СОШ № 24» (г. Чебоксары, Чувашия. Участники: Чеснокова Наталия, Васильев Александр, Тякунова Татьяна).

Сертификаты на стажировку в «Яндекс. Учебник» получили: Шакирзянов Дмитрий (ГАОУ «Школа Иннополис», г. Иннополис, Республика Татарстан), Дубровина Елена (МБОУ лицей №2 Бугульминского муниципального района, Республика Татарстан), Нуртдинова Эльвира (МБОУ Лицей №2, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли, Башкирия), Величковский Михаил (МБОУ СШ № 7 г. Павлово, Нижегородская область).

Для победителей полуфинала в ПФО партнер конкурса издательство «Русское слово» подготовило подарки. Каждый учитель получил сертификат на бесплатное обучение — курсы повышения квалификации 36 часов — по программе, которую он выберет самостоятельно, а также сертификат на получение бесплатной лицензии на использование любого учебника в электронной форме на выбор.

Напомним, первый всероссийский конкурс учительских команд «Учитель будущего» был запущен 19 ноября 2019 года президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель — поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

19 февраля 2020 года Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение создании и утверждении состава организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего». Председателем оргкомитета является заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.