Архангельск, , 19:49 — REGNUM К 18.00 мск на выборах губернатора Архангельской области проголосовали 30,59% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

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Наибольшая активность избирателей — на Новой Земле (более 95%). Самую низкую явку продемонстрировали жители Ненецкого автономного округа — там на избирательные участки пришли чуть более 19% избирателей.

Явка в округах Архангельска составила от 23,50% до 30,57%. На участках Северодвинска явка составила 28,66% и 29,36%