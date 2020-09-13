Минск, 13 сентября 2020, 19:46 — REGNUM Участники акции протеста, которые недовольны итогами президентских выборов в Белоруссии, начали возводить баррикады в центре Минска. Об этом 13 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.
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По их данным, протестующие на проезжей части улицы Тимирязева сооружают баррикады из водоналивных блоков и других подручных материалов.
Как передавало ИА REGNUM, 13 сентября пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале сообщила, что в разных районах столицы Белоруссии были задержаны около 250 человек, которые использовали незарегистрированные в установленном порядке флаги и иную символику.
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