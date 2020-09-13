Тула, , 19:25 — REGNUM Празднование 640-ой годовщины Куликовской битвы состоится 20 сентября на территории Тульской области. Об этом 12 сентября сообщает издание «Первый тульский».

Праздничные мероприятия состоятся в музее-заповеднике «Куликово поле» на Красном холме, а также на территории музейного комплекса в селе Моховом. Кроме того, на берегу реки Дон состоится военно-исторический фестиваль.

Гости мероприятия смогут познакомиться с бытом и традициями жителей России и Золотой Орды 13−14 веков. На фестивале будут представлены костюмы и примеры ремесел данной эпохи.

Напомним, Куликовская битва состоялась 8 сентября 1380 года на территории юго-востока Тульской области. Данное историческое событие и победа русских войск над воинством Золотой Орды стала первым шагом к объединению Руси.