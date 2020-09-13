Москва, , 19:17 — REGNUM Единая Россия выдвинула порядка 75 тысяч кандидатов на выборы всех уровней в Единый день голосования 13 сентября 2020 года. ЛПРР и КПРФ выставили по 15 тысяч, «Справедливая Россия» — 10 тысяч кандидатов, и было зарегистрировано 40 тысяч самовыдвижений по всей стране, — рассказал журналистам заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Перминов, комментируя итоги Дня голосования в Новосибирске, где несистемная оппозиция применила технологию «умное голосование».

«Порядка 98 процентов наших кандидатов в период пандемии и избирательной комиссии прошли через волонтерские центры и были рядом с людьми. И вот представьте меня, избирателя, которому после этого всего предлагается какая-то навязанная модель голосования и выбора. Это невозможно, этого не произойдет никогда в жизни», — подчеркнул Сергей Перминов.

«И если кандидат активен, все время работал с людьми, то никакое умное или безумное голосование не сможет сломать матрицу выбора гражданина», — завершил свой комментарий Сергей Перминов.

В свою очередь политолог, Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов отметил, что «технологию «умного голосования» на текущих выборах избиратель не воспринял, а через какое-то время вообще забудет ее».

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