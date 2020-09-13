Вашингтон, , 19:16 — REGNUM Энтузиасты хотят выпустить собственный ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) игры Crysis. Об этом 13 сентября сообщил портал DSOGaming.

Отмечается, что они создают игру на базе CryEngine 5. Разработчики сообщили, что она получит поддержку трассировки лучей, а также другие эксклюзивные функции этого «движка». Авторы проекта выложили в сеть первые скриншоты.

Напомним, официальная игра Crysis Remastered от студии Crytek выйдет в продажу 18 сентября 2020 года. Ранее разработчики сообщили, что для её запуска на минимальных настройках графики потребуется компьютер с процессором Intel Core i5−3450 (или AMD Ryzen 3), 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (или Radeon 470 от AMD).

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