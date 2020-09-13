Казань, , 19:32 — REGNUM В Татарии явка избирателей на выборах главы республики по данным на 15:00 составила 68,84%. Об этом сообщает Центризбирком РТ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

В настоящее время во всех избирательных участках продолжается голосование, которое продлится до 20:00. Всего в Татарии работают 2807 участковых избирательных комиссий, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты, антисептиками и одноразовыми ручками.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии выбирают руководителя субъекта федерации, депутатов местных органов власти, а также депутатов Госдумы РФ и Госсовета РТ по двум одномандатным избирательным округам.

По состоянию на 12:00 в пункты для голосования пришли 62,3% от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей.

Читайте также: Роспотребнадзор заявил о безопасности на избирательных участках в Татарии