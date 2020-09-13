Санкт-Петербург, , 19:06 — REGNUM Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений сообщила об открытии затворов на дамбе в Финском заливе. Таким образом, угроза наводнения в Северной столице миновала, в акватории возобновилось судоходство.

Кронштадт Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, затворы дамбы были переведены в положение «закрыто» в воскресенье, 13 сентября, в 04:30 мск в связи с прогнозом штормового ветра до 24 м/с.

А уже в 15:44 мск затворы северных водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2 начали движение на открытие. В 16:15 началось открытие судопропускного сооружения С-1 и южных водопропускных сооружений.

«В 17:00 Кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов», — отметили в Дирекции КЗС.

Однако непогода пока не отпускает Петербург. Главное управление МЧС России по региону предупредило, что, по данным синоптиков, в понедельник, 14 сентября, ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 17 м/с.

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