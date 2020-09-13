Сакраменто, США, , 18:51 — REGNUM Разработчики игры Godfall, которая станет будущим эксклюзивом консоли PlayStation 5, выложили в сеть новый трейлер с демонстрацией сражений. Видео было опубликовано 13 сентября на YouTube-канале проекта.

Стоит отметить, что ролик длительностью около двух минут выполнен в разрешении 4K. Геймеры могут видеть, как герой игры сражается с разнообразными противниками при помощи различного оружия. Создатели Godfall сообщили, что игроки смогут использовать слабые места врагов. Кроме того, они отметили, что геймеры смогут играть вместе с друзьями.

Разработчики из студии Counterplay Games пока не назвали точную дату релиза Godfall, они сообщили, что, что игра выйдет в «праздники» 2020 года. Стоит отметить, что Sony пока также не назвала точную дату выхода PlayStation 5 в продажу.

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