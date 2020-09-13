Брест, Белоруссия, , 18:45 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов применили водометы против участников несанкционированной акции протеста в Бресте. Об этом 13 сентября сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что для разгона протестующих был применен малицейский автомобиль с водометом на крыше.

Напомним, сегодня, 13 сентября в Минске и других белорусских населенных пунктах проходят очередные акции протестов недовольных победой на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко. Протесты в республике координируются оппозиционными telegram-каналами, на которых ранее был анонсирован поход протестующих в Дрозды.