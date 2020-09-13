Токио, , 18:59 — REGNUM В Японии за сутки выявили 440 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 13 сентября информационное агентство Jiji Press.

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Впервые за шесть дней этот показатель опустился ниже 500. Отметка в 1000 случаев не превышалась с 22 августа.

От COVID-19 за сутки в стране скончались шесть человек. Общее число смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, составило 1460.

В Токио за сутки выявили 146 случаев заражения коронавирусом. В основном, это люди 20−30 лет.

Количество тяжелобольных в столице увеличилось на одного и составило 24 человека.