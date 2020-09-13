Москва, 13 сентября 2020, 18:36 — REGNUM По предварительным данным, «Единая Россия» побеждает не только по партийным спискам, но и по большинству одномандатных округов, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе селекторного совещания, на котором подводились первые итоги ЕДГ-2020 на Дальнем Востоке.
Губернатор Магаданской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Носов отметил, что активизации протестных настроений из-за событий в Хабаровском крае не произошло.