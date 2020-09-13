Лондон, , 18:35 — REGNUM Компания Nvidia собирается приобрести британского производителя микросхем ARM за $40 млн. Об этом 13 сентября сообщила газета Financial Times.

По имеющейся информации, часть оплаты Nvidia намерена произвести своими акциями. Отмечается, что относительно недавно, в 2016 году, Arm Holdings купил японский холдинг SoftBank Group за $32 млрд.

Стоит отметить, что первые сообщения о желании Nvidia приобрести ARM появились в июле 2020 года, тогда агентство Bloomberg написало: сумма сделки по приобретению Nvidia ARM может составить $55 млн. Ранее Nvidia купила платформу для хранения данных Swiftstack, а также компанию Mellanox Technologies, специализирующуюся на производстве сетевого оборудования.

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