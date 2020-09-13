Токио, , 18:35 — REGNUM В Японии растёт спрос на похороны, в ходе которых прах умершего развеивается «высоко в небе». Об этом сообщает газета The Asahi Shimbun.

Этот альтернативный способ похорон заключается в том, что прах помещается внутрь воздушного шара, наполненного гелием. Диаметр шара составляет от 2 до 2,5 метров. На церемонии прощания с умершим шар с его прахом запускают в небо на высоту 40−50 км над землей. Достигнув максимальной высоты, шар увеличивается в 3−4 раза, а затем лопается, рассеивая останки над Землей.

Эту необычную услугу создала компания Balloon Kobo. По заявлению разработчиков, идея «космических похорон» заключается в том, что умершие могут возвращаться назад к природе и не причинять неудобств своим близким в виде уборки могил.

Предполагается, что этот вид похорон будет и дальше набирать популярность. Это связано со снижением рождаемости в стране. Похороны стоят $2267 на человека.

По данным представителей компании, данной услугой уже воспользовались почти 300 раз.