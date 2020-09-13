Прага, 13 сентября 2020, 18:01 — REGNUM Главный эпидемиолог Чехии Роман Примула заявил, что в республике зафиксирована вторая волна коронавируса.
«Вторая волна пандемии уже здесь. Мы можем говорить о ней. Вторая волна началась в Чехии», — сказал он.
Эпидемиолог подчеркнул, что доступных мощностей больниц в стране может быть недостаточно для госпитализации заболевших COVID-19 с тяжёлыми признаками.
Властям страны необходимо приложить все усилия, чтобы остановить стремительный рост числа новых случаев заражения коронавирусом.
Напомним, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в республике началась вторая волна коронавируса. Число заболевших увеличивается в стране ежедневно. Наибольшее опасение вызывает ситуация в Вене, где выявлено около 50% всех новых случаев заражения.