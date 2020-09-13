Прага, , 18:01 — REGNUM Главный эпидемиолог Чехии Роман Примула заявил, что в республике зафиксирована вторая волна коронавируса.

«Вторая волна пандемии уже здесь. Мы можем говорить о ней. Вторая волна началась в Чехии», — сказал он.

Эпидемиолог подчеркнул, что доступных мощностей больниц в стране может быть недостаточно для госпитализации заболевших COVID-19 с тяжёлыми признаками.

Властям страны необходимо приложить все усилия, чтобы остановить стремительный рост числа новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в республике началась вторая волна коронавируса. Число заболевших увеличивается в стране ежедневно. Наибольшее опасение вызывает ситуация в Вене, где выявлено около 50% всех новых случаев заражения.