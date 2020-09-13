Добрянка, Пермский край, , 17:45 — REGNUM В Дворянском районе Пермского края ведут поиски 44-летнего мужчины и его семилетнего сына. Волонтеры просят о содействии.

Днем 13 сентября мужчина и ребенок ушли из СНТ «Елочка», расположенного на территории деревни Лябово, собирать грибы, и с тех пор местонахождение отца и сына неизвестно.

В настоящее время формируются экипажи для выезда в СНТ «Елочка». Нужны люди, которые смогут привезти и увезти волонтеров до места.

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