Нарьян-Мар, , 17:45 — REGNUM Избранный на пост губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, обратился к подписчикам «Вконаткте». ИА REGNUM цитирует главу региона:

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«Уважаемые жители Ненецкого округа! Дорогие друзья! Сегодня для меня волнительный день! Вступая в должность губернатора, всерьез осознаю огромную ответственность, которую взял на себя перед каждым из вас, перед всем нашим округом. За последние месяцы облетел большинство поселений, провёл десятки встреч. Смог лучше узнать проблемы, которые волнуют людей. Впереди у нас очень много задач. Решить их можно только совместными усилиями администрации, депутатов и всех жителей округа! Уверен вместе у нас все получится! Спасибо за доверие!», — написал Бездудный на своей странице (орфография и пунктуация сохранены).

Как сообщало ИА REGNUM, в НАО губернатора выбирают депутаты окружного собрания. Сегодня на очередной сессии кандидатуру Бездудного поддержали 14 из 16 парламентариев.

Напомним, весной этого года Юрий Бездудный выступил инициатором объединения НАО и Архангельской области. Идея вызвала массовый протест среди жителей округа и проект по объединению был заморожен.