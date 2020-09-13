Москва, , 17:26 — REGNUM 11 сентября, в день памяти Усекновения главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, епископ Бронницкий Евгений, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, совершил Божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца на территории штаб-квартиры ФосАгро в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Донского монастыря.

Его Преосвященству сослужил насельник Донского монастыря иеромонах Филарет (Бердников), духовенство и хор Донского монастыря. На богослужении присутствовал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

По окончании Литургии епископ Евгений обратился к верующим с архипастырским словом.

Храм в честь Святителя Николая Чудотворца был заложен в мае 2018 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Построен в старовизантийском стиле. При создании проекта использовались эскизы архитектора Алексея Щусева. Этот храм занимает особое место в ряду храмов, построенных компанией ФосАгро на своих производствах. Он стал памятным знаком в честь принесения из итальянского города Бари части мощей Святителя Николая Чудотворца на русскую землю в 2017 году, когда им поклонились более 2,5 млн верующих в Москве и Санкт-Петербурге. Заботы по принесению мощей в 2017 году взяла на себя компания ФосАгро и семья православных меценатов Гурьевых.

17 июля 2020 года, распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, храму в честь святителя Николая был присвоен статус приписного к Донскому ставропигиальному мужскому монастырю.

Богослужения в храме проходят два раза в неделю. В четверг — молебен с акафистом Святителю Николаю Чудотворцу, в пятницу — Божественная литургия.

В соответствии с правилами, действующими в храмах Русской Православной церкви из-за пандемии COVID-19 и предписаниями Роспотребнадзора, количество присутствующих на церковных службах ограничено.

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