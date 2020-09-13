Салехард, , 18:00 — REGNUM На Ямале завершили работу 215 избирательных участков. Начался подсчёт голосов, сообщает избирком ЯНАО.

Напомним, правом голосования наделены свыше 363 тысяч ямальцев. Выборы в Заксобрание ЯНАО шли три дня — с 11 по 13 сентября 2020 года. Явка избирателей к 18:00 (16:00 мск) 13 сентября составила 42,14% от общего числа.

Кроме того, в единый день голосования в 10 муниципальных образованиях ЯНАО прошли кампании по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления, в двух поселениях выбрали сельских глав.