Чебоксары, 13 сентября 2020, 16:49 — REGNUM В Моргаушском районе Чувашии на избирательный участок пришла 104-летняя Неонила Степановна Белова, которая проголосовала на региональных и муниципальных выборах. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
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Долгожительница приняла участие в выборах главы республики, депутатов районного Собрания депутатов и депутатов сельского поселения.
Всего в Моргаушском районе насчитывается 51 избирательный участок.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии к 15:00 часам явка на выборах главы республики составила около 47%, активность избирателей в зависимости от муниципалитета варьируется от 28,66% до 80%.
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