Москва, , 16:42 — REGNUM Российские школы продолжат работать в особых условиях до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

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«Работа школ в особых условиях будет продолжаться до тех пор, пока эта эпидситуация в стране не стабилизируется», — сказала она «Российской газете».

Несмотря на то, что в нормах Роспотребнадзора школам предписан особый режим до конца 2020 года, это не значит, что с нового года все правила будут отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Департаменте образования и науки города Москвы в ответ на публикацию о детской заболеваемости COVID-19 в столице заявили, что если у одного из учеников школы подтверждается коронавирусная инфекция, то Роспотребнадзор проводит эпидемическое расследование, контактные лица выявляются и направляются на карантин.

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